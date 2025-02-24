Препараты-убийцы: в Великобритании более 80 человек умерли из-за приема лекарств

В Великобритании бьют тревогу из-за массовых летальных исходов после приема препаратов для похудения и лекарств от диабета, сообщает «Царьград» со ссылкой на издание Daily Mail.

По информации Агентства по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA), более 80 жизней унесли препараты для лечения сахарного диабета и снижения веса.

В частности, по данным на конец января было зафиксировано минимум 22 летальных случая в связи с приемом известных препаратов для похудения «Оземпик» и «Тирзепадид». Общество неотложной медицины призывает ужесточить контроль за назначением этих и аналогичных препаратов.

Кроме того, 60 случаев смерти зафиксировано среди принимавших лекарства для лечения диабета второго типа. Около 400 пациентов потребовалось госпитализировать, из них 35 человек, принимавших препараты «Саксенда» и «Виктоза», скончались.