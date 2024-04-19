Представители Минздрава Архангельска посетили Видновскую больницу

Делегация специалистов здравоохранения Архангельска во главе с руководителем центра общественного здоровья и медицинской профилактики Архангельска, главным врачом Архангельской городской клинической больницы № 7 Дмитрием Павельевым посетила Видновскую клиническую больницу. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Цель визита заключалась в изучении опыта в части реализации проекта «Поликлиника. Перезагрузка». Обсуждение всех интересующих вопросов состоялось в формате открытого диалога.

В начале встречи заместитель главного врача Видновской клинической больницы по амбулаторно-поликлинической помощи Тимур Асанов отметил, что коллектив искренне рад рассказать об уникальных решениях, применяемых в медучреждении. Затем делегация посетила помещение отделения вызовов на дом в мкр. «Первый квартал», модуль диспансеризации, подробно ознакомившись с усовершенствованным алгоритмом оказания медицинской помощи различным категориям пациентов.

«Центр компетенции по проектной деятельности Видновской клинической больницы регулярно принимает различные делегации из регионов РФ. Мы рады встречать гостей, обмениваться опытом, тем более что коллеги всегда рассказывают о своих проектах и новшествах, которые мы всегда берем в работу», — рассказал Асанов.

По итогам встречи гости поблагодарили специалистов медицинской организации за теплый прием, обмен опытом и полученные знания.

«У нас самые позитивные впечатления от проведенной встречи. Появилась масса идей и проектов, которые мы будем реализовывать. От лица своих коллег выражаю благодарность руководству Видновской больницы за прекрасную возможность для получения уникального опыта ее специалистов. Уверен, что этот визит станет фундаментом крепкой дружбы и залогом дальнейшего обмена инициативами», — отметил Дмитрий Павельев.

В отделении обслуживания вызовов на дому в Видном оборудована диспетчерская, предусмотрены рабочие места врачей и фельдшеров, кабинеты выписки больничных листов, телемедицинских консультаций, хранения лекарственных препаратов, биоматериала, кабинеты заведующего и старшего фельдшера, а также комната отдыха персонала. До конца года планируется организовать работу службы в каждом городском округе.

«Заинтересованность организацией работы нашего медицинского учреждения и положительная оценка коллег из Архангельской области особо важна. А возможность профессионального обмена опытом на местах с демонстрацией применяемых проектов является важной составляющей в решении общих вопросов по организации здравоохранения», — добавил главный врач Видновской больницы Бутай Бутаев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы в сфере здравоохранения. Он подчеркнул, что сегодня главные врачи, руководители отделений имеют возможность прямой связи с министром здравоохранения области, а также представителями власти.

По его словам, постоянный диалог помогает решать проблемы и слышать новые инициативы, чтобы система здравоохранения работала более эффективно.