Председатель профсоюза работников здравоохранения Подмосковья провела совещание

Более 30 горкомов приняли участие в видеоконференции с аппаратом Обкома. Открыла совещание лидер организации. Она рассказала об итогах работы за месяц, о результатах съезда ФНПР, предстоящем обучении председателей первичных профсоюзных организаций, новых конкурсах профсоюза работников здравоохранения РФ и дальнейших планах.

«Я попрошу всех включиться в работу и проявить активность в конкурсах центрального комитета. Показать себя, свои инициативы, идеи, подать заявку на грант, принять участие в конкурсе на лучший молодежный совет. Это очень важно. Особенно сейчас, когда перед нами стоит столько задач. Мы совершенствуем оргработу, усиливаем информационную политику», — обратилась к участникам председатель.

Также присутствующие обсудили подготовку к пленуму МООП РЗ РФ, который состоится 24 апреля, и ко Всемирному дню труда — в этом году праздник отметят 28 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.