Предотвращение осложнений или риск: плюсы и минусы удаления зубов мудрости

Удаление у человека зубов мудрости помогает предотвратить осложнения и является профилактикой для здоровья полости рта, но также это может быть хирургический риск и изменение жевательной функции, сообщила РИАМО стоматолог Ирина Диденко.

«Зубы мудрости часто не могут прорезаться или растут под неправильным углом. Это может привести к появлению патологического кармана, его инфицированию кариесу соседних зубов и образованию кист. Удаление зубов мудрости кардинально решает эти проблемы», — сказала врач.

Она добавила, что еще многие люди испытывают дискомфорт из-за давящего эффекта растущих зубов. Удаление как правило может привести к значительному облегчению такой боли и напряжения в челюсти.

Плюсом доктор назвала и профилактику. То есть предварительное удаление зубов мудрости важно, особенно если они не имеют достаточного места для нормального роста. Это помогает сохранить здоровье ротовой полости на долгие годы и избежать длительного ортодонтического лечения.

Среди минусов собеседница отметила хирургический риск.

«Как и любая операция, удаление зубов мудрости может сопровождаться рисками — от болезненности и отеков до редких, но серьезных осложнений, таких как травма нерва», — пояснила Диденко.

По ее словам, также пациенту после операции может потребоваться несколько дней на восстановление, возможны побочные эффекты, например, сильные отек и болевые ощущения. Это требует времени на уход и отдых.

После удаления зубов мудрости еще может быть изменение жевательной функции, это может повлиять на эстетику улыбки.

«Все плюсы, как мы видим, — медицинские, а все минусы эстетические и временные. Но, тем не менее, перед принятием решения об удалении зуба мудрости важно проконсультироваться с врачом, который оценит необходимость, индивидуальные особенности, предложит оптимальный путь решения проблемы и качественно выполнит работу», — заключила стоматолог.