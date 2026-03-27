Праздник для детей с ОВЗ прошел в Павлово-Посадском округе

Праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья состоялся 25 марта в отделении социальной реабилитации комплексного центра социального обслуживания в Павловском Посаде. В мероприятии приняли участие воспитанники центра и их семьи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие прошло в центре по адресу: улица Интернациональная, дом 31. В настоящее время здесь получают профессиональную помощь 150 детей. Специалисты оказывают им комплекс социально-медицинских услуг, включая терапию, лечебную физкультуру, массаж и физиотерапию.

Особое внимание в учреждении уделяют культурно-массовым мероприятиям. Они помогают детям социализироваться через общение и игру, а также способствуют формированию уверенности в себе. Поддержку в центре получают не только дети, но и семьи, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Праздник организовали при поддержке партии «Единая Россия» и с участием волонтеров Павловского Посада.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела .

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.