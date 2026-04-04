Право выбора за женщиной: Матвиенко заявила, что запрета абортов в РФ не будет

Матвиенко заявила, что запрещать аборты в России не будут

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что запретов на аборты в России не будет, сообщают « Вести ».

По ее словам, государство не может запрещать что-либо, касающееся частной жизни. Окончательное решение остается за женщиной.

«И я уверена, что запретов как таковых не будет, и чтобы женщины не волновались. Право выбора, окончательное решение, безусловно, за женщиной», — отметила Матвиенко.

При этом она отметила, что государство, общество, врачи и церковь должны сделать все возможное, чтобы отговорить женщину от такого серьезного шага. Но если решение окончательное, женщина должна иметь право на аборт.

Матвиенко также обратилась к мужчинам. Она заявила, что они ведут себя так, будто не имеют к этому никакого отношения. Она призвала их быть рядом с любимыми женщинами и брать на себя часть ответственности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.