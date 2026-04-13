Правительство утвердило концепцию развития первой помощи до 2036 года
Правительство России в марте утвердило Концепцию развития первой помощи до 2036 года. Документ предусматривает поэтапное обучение населения базовым навыкам, сообщает «Царьград».
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила эту информацию на XVIII съезде Российского Красного Креста. По ее словам, ключевая задача — организовать системное и массовое обучение граждан навыкам оказания первой помощи.
Документ предполагает поэтапное внедрение образовательных программ для разных категорий населения. Речь идет как о школьниках, так и о работниках предприятий и других группах.
Голикова отметила, что Российский Красный Крест обладает необходимой инфраструктурой для реализации программы. Организация располагает разветвленной сетью учебных центров и подготовленными инструкторами, а также имеет опыт работы с различными аудиториями.
