Правительство утвердило концепцию развития первой помощи до 2036 года

сегодня в 18:54

Концепцию развития первой помощи утвердили в России до 2036 года

Правительство России в марте утвердило Концепцию развития первой помощи до 2036 года. Документ предусматривает поэтапное обучение населения базовым навыкам, сообщает «Царьград» .

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила эту информацию на XVIII съезде Российского Красного Креста. По ее словам, ключевая задача — организовать системное и массовое обучение граждан навыкам оказания первой помощи.

Документ предполагает поэтапное внедрение образовательных программ для разных категорий населения. Речь идет как о школьниках, так и о работниках предприятий и других группах.

Голикова отметила, что Российский Красный Крест обладает необходимой инфраструктурой для реализации программы. Организация располагает разветвленной сетью учебных центров и подготовленными инструкторами, а также имеет опыт работы с различными аудиториями.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.