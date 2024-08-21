Пожилую пациентку с редкой опухолью спасли онкохирурги из Балашихи

В Московский областной онкологический диспансер в Балашихе поступила 74-летняя женщина. В течение нескольких лет она наблюдала рост образования в левой околоушной области и к врачам не обращалась. Когда недуг достиг гигантских размеров, обратилась к медикам, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

После обследований врачи поставили диагноз: рак левой околоушной слюнной железы. Такие злокачественные новообразования слюнных желез встречаются редко и составляют примерно 6-8% всех случаев рака головы и шеи.

Онкохирурги провели пациентке сложную «ювелирную» операцию, так как через железу проходит лицевой нерв, который контролирует работу мимических мышц.

«Мы удалили пациентке огромную опухоль, тем самым вернули ее к повседневному образу жизни. Неврологической симптоматики у пациентки в настоящий момент нет», — рассказал заведующий отделением опухолей головы и шеи № 8 Андрей Константинович Голубцов.

Специалисты Московского областного онкологического диспансера напоминают, что если у Вас появилось уплотнение или отек во рту, лицо стало асимметричным, появилось онемение части лица и затруднение при глотании, то следует незамедлительно обратиться к специалистам.

В Московской области обеспечением качественной и доступной медпомощи занимается министерство здравоохранения. В том числе строятся и ремонтируются медучреждения, открываются флагманские медицинские центры. В этом году планируется провести капремонт 35 объектов здравоохранения, еще ремонтные работы затронут почти 90 объектов здравоохранения. К возведению объектов привлекают и внебюджетные средства. В 2024 году девелоперы планируют ввести в Подмосковье в эксплуатацию 16 медучреждений — это первичное звено, взрослые и детские поликлиники.