«Повреждает защиту»: врач рассказала о коварстве скрабов для кожи

сегодня в 13:31

Косметолог Рябинова: после скраба кожа только кажется гладкой

Врач-косметолог Наталья Рябинова заявила, что средства с абразивными частицами — скрабы — приводят к черным точкам и на самом деле могут повредит кожу, сообщает сайт «Узнай.ру» .

«Абразивные частицы создают микротрещины на коже, повреждая защитный барьер. Это может привести к раздражению, воспалениям и даже распространению бактерий», — объяснила эксперт.

По ее словам, сспользование скраба устраняет только поверхностный, окисленный слой сальной пробки, но не воздействует на ключевой фактор ее возникновения: избыточную активность сальных желез и сбои в процессе ороговения. Постоянное интенсивное механическое воздействие может спровоцировать усиленное выделение кожного сала.

Ранее врач-косметолог Az Beauty Clinic Валерия Алифанова перечислила запрещенные для отечного типа лица процедуры: среди них — инъекции филлеров и биоревитализация.

