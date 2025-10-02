«Повреждает защиту»: врач рассказала о коварстве скрабов для кожи
Врач-косметолог Наталья Рябинова заявила, что средства с абразивными частицами — скрабы — приводят к черным точкам и на самом деле могут повредит кожу, сообщает сайт «Узнай.ру».
«Абразивные частицы создают микротрещины на коже, повреждая защитный барьер. Это может привести к раздражению, воспалениям и даже распространению бактерий», — объяснила эксперт.
По ее словам, сспользование скраба устраняет только поверхностный, окисленный слой сальной пробки, но не воздействует на ключевой фактор ее возникновения: избыточную активность сальных желез и сбои в процессе ороговения. Постоянное интенсивное механическое воздействие может спровоцировать усиленное выделение кожного сала.
