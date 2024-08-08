Поставки в Россию важного препарата для беременных сократились на 71%

РБК: поставки антирезусного иммуноглобулина для беременных в РФ снизились на 71%

В Россию стали поставлять значительно меньше антирезусного иммуноглобулина по сравнению с 2023 годом. Он необходим беременным, у которых отрицательный резус-фактор, сообщает РБК .

О том, что поставок в РФ на протяжении первых шести месяцев почти не было, рассказали четыре крупных поставщика препарата в РФ. Причины две — недостаток сырья и рост стоимости производства.

В период с января по июнь 2024 года в Россию поставили всего 48 тыс. упаковок препарата. Это на 71% меньше, чем за тот же срок в 2023-м.

В России зарегистрированы 6 препаратов антирезусного иммуноглобулина. Однако только 4 из них формируют рынок. 3 лекарства производят за границей.

Антирезусный иммуноглобулин получают из донорской плазмы крови. Препарат используется для резус-отрицательных пациентов после переливания резус-положительной крови или лекарств с эритроцитами.