Пост скорой медицинской помощи открылся в поселке Сосны

Пост скорой медицинской помощи Одинцовской подстанции начал работу в поселке Сосны. Две круглосуточные выездные фельдшерские бригады работают на базе местной врачебной амбулатории посменно, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Раньше на вызов к жителям Заречья, Маслово, Николиной Горы и других близлежащих населенных пунктов медики выезжали из Одинцово, что существенно увеличивало время прибытия кареты. Новый пост, сформированный в поселке по поручению главы муниципалитета Андрея Иванова, позволит намного быстрее оказывать скорую медицинскую помощь — время прибытия бригады на экстренный вызов сократится до 20 минут.

«Пост разместили на втором этаже местной амбулатории — для специалистов отведены 3 помещения, оборудованные всем необходимым для отдыха. На вызов бригады выезжают на новых машинах, недавно поступивших в округ. Пополнение автопарка ожидается и в следующем году», — сообщил Андрей Иванов.

Пост обслуживает территорию, на которой проживает порядка 14 тысяч пациентов. Заправка медикаментами и обработка машин будут проводиться в Одинцовской подстанции скорой помощи.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.