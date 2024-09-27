Последняя в этом году проверка здоровья в парках пройдет в Подмосковье на выходных

В эти выходные, 28 и 29 сентября, состоится последняя в этом году акция по проверке здоровья в парках Подмосковья. Выездные бригады врачей будут работать в 23 городских округах, в том числе в Люберцах, Наро-Фоминске, Раменском, Коломне и других. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«С завершением теплого сезона в регионе заканчивается проведение акции „Проверь свое здоровье в парке“. Такие профосмотры пользовались большим спросом у жителей Подмосковья. Проведите эти выходные с пользой — позаботьтесь о своем здоровье и проведите время с семьей на свежем воздухе. Также вы сможете сделать прививку от гриппа», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.