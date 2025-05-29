Последний звонок прозвенел в стенах онкодиспансера Подмосковья

В жизни каждого школьника наступает момент, когда звучит последний звонок, символизируя завершение одного из важнейших этапов его жизни. Однако для некоторых детей этот момент приобретает особое значение. Так произошло и в Московском областном онкологическом диспансере, где состоялся трогательный праздник последнего звонка для пациентов, обучающихся в госпитальной школе проекта «УчимЗнаем». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Проект «УчимЗнаем» — это уникальная образовательная инициатива, которая позволяет детям с онкологическими заболеваниями продолжать обучение даже в условиях стационара. Этот проект стал настоящим спасением для многих семей, так как он не только поддерживает академическую успеваемость детей, но и дарит им чувство стабильности в трудный период лечения. В этом году у нас 2 одиннадцатиклассника и 6 девятиклассников, которым предстоит еще сдать ОГЭ и ЕГЭ, а другие ученики уже успешно переведены в следующий класс», — рассказала заведующая онкологическим (детским) отделением № 7 Евгения Инюшкина.

Последний звонок в стенах Московского областного онкологического диспансера стал не просто завершением учебного года — это было символом победы над трудностями, веры в будущее и силы духа маленьких героев. Каждый из них сделал огромный шаг вперед на пути к выздоровлению и новым достижениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.