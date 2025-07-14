После укуса комара у женщины из Москвы появилась огромная шишка

В Москве хирурги удалили женщине две кисты, появившиеся на месте укуса комара

69-летняя жительница Москвы пришла в городскую поликлинику № 5 с жалобами на болезненный шарик в районе плеча, который появился на месте комариного укуса. В ходе обследования стало понятно, что это киста, вызванная заражением паразитами, сообщает SHOT .

Москвичка рассказала врачам, что шишка на ее теле появилась на месте укуса комара. Новообразование вызывало боль и увеличивалось в размерах. Специалисты сделали УЗИ шишки и поняли, что киста состоит из паразитов, которые попали в тело горожанки из-за укуса насекомого. В итоге пенсионерку срочно прооперировали.

Когда женщина пришла на повторный осмотр, на ее шее нашли аналогичную кисту с паразитами после укуса комара, это новообразование также удалили.

Специалисты отмечают, что киста после укуса комара появляется редко. Однако если проигнорировать новообразование, то могут случиться тяжелые последствия.

Ранее стало известно, стоит ли жителям Московского региона ожидать нашествия комаров в 2025 году.