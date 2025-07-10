Стало известно, стоит ли москвичам ждать нашествия комаров этим летом

Эксперт Бурмистров: летом 2025 года в Москве не будет много комаров

Этим летом москвичам не стоит волноваться о нашествии комаров. По словам начальника управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды города Сергея Бурмистрова, количество этих насекомых находится в пределах обычных сезонных показателей, пишет ТАСС .

Бурмистров подчеркнул, что на данный момент активность комаров не представляет опасности для жителей столицы. Он также напомнил, что насекомые являются важным элементом городской экосистемы, но их нашествия все равно не случится.

«Не стоит опасаться массового нашествия комаров этим летом. Их активность в Москве соответствует сезонным нормам и не представляет угрозы для горожан», — сказал Бурмистров.

Специалисты департамента постоянно следят за ситуацией и не видят предпосылок для резкого увеличения популяции комаров в Москве в ближайшее время.

Бурмистров отметил, что эти насекомые служат пищей для разных животных, включая птиц и летучих мышей, а также помогают опылять растения. Он упомянул, что беспокоиться о мошке не тоже стоит, несмотря на то, что в июле наблюдается пик ее активности. По его словам, численность мошек естественным образом контролируется птицами и стрекозами, а их укусы безопасны для людей.

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