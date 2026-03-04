После косметолога в баню нельзя: врач предупредила о рисках для кожи
Поход в сауну или бассейн сразу после косметологических процедур может спровоцировать осложнения, сообщила РИАМО главный врач сети клиник «Персона» и «Прозрение» Светлана Григорьева.
«Хочу обратить внимание прекрасной половины человечества: далеко не всегда после визитов к косметологу стоит в ближайшее время идти в баню, сауну или даже бассейн», – сказала Григорьева.
Она добавила, что если вы сделали какую-то процедуру, обязательно уточните у своего косметолога, можно ли вам теперь париться, и какой период лучше переждать.
«В лучшем случае вы просто уменьшите эффект от процедуры, в худшем — получите неприятные последствия: например, усиление сосудистого рисунка или воспаления на коже, если сделали чистку и решили пойти в парную», – отметила врач.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.