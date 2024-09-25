После капремонта открыли стационарный корпус № 5 Воскресенской больницы

сегодня в 15:15

После капитального ремонта в округе торжественно открыли стационарный корпус № 5 ГБУЗ Московской области «Воскресенская больница», где располагаются офтальмологическое, отоларингологическое и педиатрическое отделение. Обновление учреждений здравоохранения в Воскресенске успешно продолжается в рамках народной программы «Единой России», сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

После капитального ремонта в округе торжественно открыли стационарный корпус № 5 ГБУЗ Московской области «Воскресенская больница», где располагаются офтальмологическое, отоларингологическое и педиатрическое отделение

При поддержке губернатора Андрея Воробьева и правительства Московской области здесь отремонтировали фасад, кровлю, систему водоснабжения и отопления, проведена инженерная модернизация системы вентиляции, слаботочной сети, пожарной и палатной сигнализаций.

«Все отделения оснащены самым современным медицинским оборудованием, проведены современная телефонная и компьютерная сети, а стены детской игровой комнаты с любовью украсили художники Воскресенска, что создает благоприятную сказочную атмосферу и способствует скорейшему выздоровлению маленьких пациентов», — рассказала депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева.

Также на мероприятии присутствовал главный врач Воскресенской больницы, Заслуженный врач РФ, Почетный гражданин нашего округа и Московской области Юрий Райхман, глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин, активисты и сторонники партии.

«Благодарю медперсонал отделений и всех причастных к этому радостному событию. На этом не останавливаемся — перенимает эстафету и переходим в программу капитального ремонта терапевтического корпуса», — отметил Алексей Малкин.

Открытие прошло в рамках партпроекта «Здоровое будущее».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в 2023 году будет капитально отремонтировано 25 объектов здравоохранения, также в порядок приведут еще 74 здания. В планах на 2024 год — ремонт еще 122 учреждений. По словам Воробьева, правительство продолжает заниматься обновлением автопарка.

«В этом году 22 автомобиля поступило в Красногорскую, Видновскую, Воскресенскую, Жуковскую, Электростальскую, Сергиево-Посадскую, Дзержинскую, Волоколамскую и Чеховскую больницы, а также Котельниковскую поликлинику», — добавил губернатор.