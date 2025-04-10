Портал «Добродел» помогает жителям Подмосковья следить за здоровьем

В Подмосковье записаться на диспансеризацию можно онлайн в мобильном приложении портала «Добродел». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Чтобы оформить запись, нужно авторизоваться в приложении с помощью ЕСИА, перейти в раздел «Услуги» — «Запись к врачу» — «Диспансеризация, профосмотр». Далее необходимо выбрать врача, дату и время. Если к желаемому специалисту нет свободных талонов, то можно записаться к нему в лист ожидания.

В приложении «Добродел» можно также посмотреть и скачать медицинские результаты исследований. Для этого нужно открыть раздел «Услуги» — «Медкарта» — «Результаты исследований». Далее выбрать исследование и нажать «Подробнее».

Также в «Доброделе» можно онлайн заказать: справку для получения путевки в санаторно-курортное лечение, санаторно-курортную карту для взрослого или ребенка, справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, прививочный сертификат (063/у), выписка из истории болезни, справку для поступающих в учебное заведение (форма 086/у), а также справку для предоставления в спортивную секцию. Для этого в цифровой медкарте требуется открыть «Медицинские документы» — «Новая заявка на документ» и выбрать необходимый тип документа.

Скачать мобильное приложение «Добродел» можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.