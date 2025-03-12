Портал для родителей и детских врачей Подмосковья отметил вторую годовщину

Свою вторую годовщину отмечает портал «Детство». Это уникальный онлайн-ресурс для родителей и медиков, который был разработан научно-исследовательским клиническим институтом детства совместно с Минздравом Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

«Наша цель заключалась в предоставлении родителям полезной и достоверной информации о здоровье и развитии детей, а врачам — необходимых инструментов для работы. На протяжении двух лет мы ежедневно публикуем новости, памятки, видео-курсы и статьи», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Портал «Детство» стал самым популярным из четырех тематических ресурсов Минздрава Московской области. За два года им воспользовались почти 447 тысяч раз. Количество уникальных пользователей составляет около 319 тысяч.

Портал выполняет важные задачи в сфере здравоохранения. Для врачей он служит источником информации о значимых мероприятиях в сфере медицины, своевременно информирует о появлении новых законов или обновлениях клинических рекомендаций, аккумулирует лекции специалистов по нозологиям встречающимся в практике врача-педиатра.

Родителям он служит верным помощником в заботе о здоровье и развитии их детей. Раздел настолько многообразен, что в нем можно узнать все: от прикрепления новорожденного к поликлинике до психологической поддержки подростка перед экзаменами.

За два года существования портал «Детство» неоднократно становился лауреатом медицинских премий. Проект стал полуфиналистом Конкурса лучших практик субъектов России и муниципальных образований, реализуемых в рамках Десятилетия детства. Занял второе место в номинации «Управление качеством медицинской помощи» II Всероссийской премии «Оргздрав: лидеры отрасли». Стал лауреатом Всероссийской конкурсной программы «Здоровье нации — 2024» форума «Здоровье нации — основа процветания России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» – комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», – пояснил губернатор.