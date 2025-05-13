Порядка 860 медсестер отмечают профессиональный праздник в Ленинском округе

Международный день медицинской сестры отмечается 12 мая. Это профессиональный праздник среднего медицинского персонала учреждений здравоохранения. В Ленинском городском округе в этой сфере трудятся 857 человек, сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Порядка 640 медсестер и медбратьев работают в самом крупном медучреждении нашего округа — Видновской клинической больнице. Около 30 — трудятся в Видновской стоматологии и 187 представителей этого профиля — в коллективе перинатального центра. Всего же в ВПЦ — свыше 250 сотрудников среднего медперсонала. Кроме медсестер, это еще 50 акушерок, а также лаборанты, фельдшеры и другие специалисты», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Он выразил всем сотрудникам благодарность за труд и подчеркнул, что профессионализм, чуткость и забота медицинских сестер не менее важны для улучшения самочувствия пациентов, чем мастерство врачей.

45 лет в муниципалитете работает старшая медсестра гинекологического отделения Видновского перинатального центра Анастасия Ивановна Еплова. В этом же учреждении с 1982 года трудится еще один опытнейший сотрудник — Елена Геннадьевна Чиркова. Она начинала профессиональный путь медсестрой палаты новорожденных, была старшей медсестрой отделения анестезиологии-реанимации, а сегодня — медсестра-анестезист. По 41 году в системе здравоохранения Ленинского округа трудятся стерилизационная медсестра стоматологической поликлиники Ирина Ивановна Соколова и медсестра амбулатории поселка Развилка Мария Васильевна Кучерова. В прошлом году специалист отметила 80-летний юбилей.

Ранее сообщалось, что в Видновской клинической больнице назначили нового главного врача. Им стал Алексей Кизилов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.