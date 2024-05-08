Порядка 600 студентов медколледжа Подмосковья обучаются по целевым договорам

Студенты Московского областного медицинского колледжа могут заключить целевой договор с последующим трудоустройством в одну из подмосковных больниц. Воспользоваться такой возможностью могут учащиеся 1-4 курсов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Студенты-участники программы во время обучения получают от больницы стипендию, а после выпуска выходят на работу в медорганизацию на срок не менее 3 лет.

«Подмосковье заинтересовано в привлечении на работу медицинских кадров, в том числе молодых специалистов. Заключение целевого договора позволяет студенту еще во время обучения спланировать свой трудовой путь после выпуска из учебного заведения. В настоящий момент в областном медколледже по целевым договорам обучаются почти 600 студентов, из них 448 заканчивают учебу в этом году», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Среди студентов-целевиков — фельдшеры, медицинские сестры, акушеры и другие специалисты. После окончания обучения они придут работать в подмосковные медицинские организации.

Желающие воспользоваться данной мерой поддержки студенты могут обратиться в кадровую службу больницы, с которой хотят заключить подобный договор, или в администрацию областного медколледжа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.