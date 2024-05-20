20 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня можно отпраздновать Всемирный день пчел, День Волги или Всемирный день метрологии. А еще в этот день в 1873 года получена лицензия на производство джинс.

Всемирный день пчел

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Дата праздника выбрана в память об одном из выдающихся пчеловодов, новаторов этого вида деятельности — Антоне Янше. Его считали одним из основоположников современного пчеловодства.

Медоносные пчелы вносят вклад в процессы опыления растений, в том числе сельхозкультур. Пища, которую люди едят, например, фрукты и овощи, напрямую зависит от опылителей. Мир без них будет лишен продовольственного разнообразия. Еще пчелы вносят вклад в создание лекарств, биотоплива, тканей и стройматериалов.

В этот праздник вспоминают не только о пользе опылителей, но и о проблемах, возникающих на пути их существования в современном мире. Специалисты проводят мониторинг сокращения популяции отдельных видов насекомых, определение и возможное устранение причин сокращения пчел.

День Волги

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В этот день все поволжские регионы России отмечают день великой реки Волги. Она является одной из крупнейших рек не только в РФ, но и в Европе. Ее протяженность — 3,7 тыс. км. Площадь бассейна, занимающего 8% территории России, — 1,5 млн кв. км.

В Поволжье находится почти половина всех сельхозугодий и промышленных предприятий страны. В районе бассейна Волги проживает более 60 млн человек.

Впервые День Волги прошел в 2008 году в Нижнем Новгороде во время проведения Х международного научно-промышленного форума «Великие реки — 2008». Помимо Дня Волги, с 2006 года по инициативе бюро ЮНЕСКО в Москве на территории страны реализуется природоохранная программа «Живая Волга».

Всемирный день метрологии

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Дату этого праздника выбрали в честь подписания 20 мая 1875 года в Париже, на международной дипломатической конференции, знаменитой Метрической конвенции. Она стала первым межправительственным соглашением о научно-техническом сотрудничестве и заложила фундамент единого международного метрологического пространства.

В 1875 году конвенцию подписали 17 государств, в числе которых была и Россия. Сейчас она насчитывает около 50 стран-участниц.

Метрологи проводят различные метрологические исследования, выверяют точность измерений. Сейчас сохраняется первоначальная цель Метрической конвенции — единство системы измерений во всех странах, которые подписали документ.

Всемирный день травматолога

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Большинство людей хотя бы раз сталкивались с представителями этой профессии. Травматологи оказывают помощь при переломах, ожогах и других повреждениях. Их специализация пересекается со множеством меднаправлений и требует высокого уровня подготовки.

Первые попытки систематизировать знания о травмах сделал еще Гиппократ. А при раскопках было найдено немало медицинских инструментов, схожих по функциям с теми, что используют сегодня в травматологии.

В России отделения травматологии и специальные кабинеты в поликлиниках остаются главными пунктами оказания помощи при получении травм.

Купальница

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В народе 20 мая получило название «Купальница», и произошло это неспроста: все обряды были связаны с водой. В этот день в реках купали лошадей и прочий домашний скот. В обряде участвовали все имевшиеся в хозяйстве кобылы и жеребцы. Считалось, что речная вода подарит им силы и здоровье на весь год.

Себя крестьяне тоже окатывали водой из водоемов. Ее в ведра наливали заранее и выставляли на солнце прогреться, после чего обливали и себя, и детей.

Кроме того, 20 мая считали разгаром посевных работ. И следовали еще одной своеобразной примете. На Руси говорили, что свои семена постепенно вырождаются, а из чужих получается лучший урожай, особенно, если семена были украдены. Поэтому нередко в этот день соседи ходили друг у другу в гости и старались незаметно взять немного семян.

День рождения джинсов

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Первые джинсы в Америке выпустил Ливай Страусс в 1853 году, они продавались по цене 1 доллар 46 центов за пару. Это были прочные штаны из парусины со швами, усиленными двойной строчкой, и множеством карманов. Они пользовались популярностью у калифорнийских золотоискателей.

20 мая 1873 года фирма Levi Strauss & Co получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах. Эта дата и считается официальным днем рождения джинсов. В 1886 году на джинсах фирмы появляется знаменитый кожаный лейбл Levi’s.

Рабочие быстро оценили прочность и практичность новых брюк. Вскоре после запуска производства компания перешла от серой ткани на привлекательный и прочный синий материал.

Именины

В этот день именины празднуют Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Степан и Фаддей.