Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

Порядка 50 л крови заготовили в Долгопрудном в ходе донорской акции

12 февраля в ФСК «Салют» в Долгопрудном провели очередную донорскую акцию «Можно верить в чудо. Можно его дарить», «Я донор. И точка», в которой приняли участие сотрудники Долгопрудненского научно-производственного предприятия (ДНПП) приняли участие в очередной донорской акции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Организаторами выступили местное отделение «Красного Креста», Московский областной центр крови, Общественная палата города.

Всего пришло 128 доноров, заготовлено 50 литров крови.

Героями дня стали сотрудники ДНПП, среди них Малышев Михаил — сдал кровь 38 раз, Логвин Денис — 30, Комиссаров Андрей — 36. Приняли в свои ряды 13 молодых доноров.

Волонтеры сопровождали участников акции, вручали памятки, угощали вкусным чаем и сладостями.

Следующая донорская акция пройдет 14 марта на ФСК «Салют». Запись на донорские акции по ссылке.

Донорами становятся люди разного возраста, профессий, убеждений, но всех их объединяет одно — готовность помочь другому человеку. Без донорской крови и ее компонентов многие болезни лечить невозможно. Благодаря донорам ежегодно по всей стране удается спасти тысячи людей.

Вот и в Долгопрудном участники акции в очередной раз доказали, что готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.