Порядка 44 тыс человек сделали прививку от гриппа в Реутове

С сентября текущего года в Реутове прививки от гриппа сделали 44 020 человек, что составляет 75,9% от плана. Против пневмококковой инфекции привито 2 917 человек, это — 60,8% от плана на 2024 год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В прививочных пунктах городского округа Реутов применяют современные, качественные отечественные вакцины Совигрипп, Флю-М, Гриппол+. От пневмококковой инфекции в наличие имеется Превенар 13. Вакцины содержат актуальные штаммы вируса и рекомендованы ВОЗ.

«После иммунизации риск заражения гриппом значительно снижается. Противопоказаниями для вакцинации являются острые стадии любых заболеваний, а также аллергия на белковые препараты и ранее зафиксированные нежелательные последствия после введения вакцины», — отметил эпидемиолог Реутовской клинической больницы Алексей Глуходедов.

Взрослые могут привиться в городской поликлинике № 1, по адресу: улица Гагарина, 4 и в городской поликлинике № 2, по адресу Юбилейный проспект, 80. Вакцинация проходит с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 19:00, а также в субботу с 9:00 до 13:00. Кроме того, пункты вакцинации от гриппа и пневмококка работают в двух торговых центрах Реутова. В ТЦ «Экватор» можно пройти бесплатную вакцинацию на четвертом этаже. Второй пункт вакцинации работает в торговом центре «Реутов Парк», также на четвертом этаже. Прививку во время шопинга можно сделать по вторникам, четвергам, в субботу и в воскресенье с 12:00 по 19:30. При себе необходимо иметь паспорт и полис.

Беременные могут привиться от вируса гриппа в городских поликлиниках № 1 и 2. Направление на прививку необходимо взять у терапевта в женской консультации.

Прививки детям делают в детской поликлинике, по адресу: Садовый проезд, 7 и в детском отделении поликлиники № 2, которая находится на Юбилейном проспекте, 17. В детских поликлиниках города в достаточном количестве имеется вакцина от гриппа «Ультрикс Квадри».

Запись для вакцинации не нужна. Необходимо просто прийти в прививочный кабинет с паспортом и полисом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.