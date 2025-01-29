Порядка 40 тыс ультразвуковых исследований провели в онкодиспансере Подмосковья

В последние годы ультразвуковая диагностика стала одним из ключевых инструментов в арсенале врачей, особенно в области онкологии. В 2024 году в Московском областном онкологическом диспансере было проведено почти 40 тысяч ультразвуковых исследований, что свидетельствует не только о высокой нагрузке на медицинское учреждение, но и о значимости данного метода диагностики для своевременного выявления и лечения онкологических заболеваний, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Ультразвуковое исследование (УЗИ) — это неинвазивный метод, который позволяет получать изображение внутренних органов с помощью высокочастотных звуковых волн. Его популярность обусловлена безопасностью, доступностью и высокой информативностью. В онкологии УЗИ используется для оценки состояния различных органов, выявления опухолей и метастазов, а также для мониторинга эффективности проводимого лечения. Онкологические заболевания требуют тщательной диагностики и постоянного контроля за состоянием пациента. Ультразвук позволяет быстро и безболезненно получить важную информацию о состоянии внутренних органов», — рассказала заведующая ультразвуковой диагностики центра лучевой диагностики областного онкодиспансера Марина Латышова.

Ультразвуковые исследования играют незаменимую роль в современной онкологии. Почти 40 тысяч проведенных исследований в областном онкодиспансере за 2024 год подчеркивают их значимость и эффективность. Благодаря постоянному развитию технологий и профессионализму врачей, ультразвук продолжает спасать жизни и улучшать качество медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.