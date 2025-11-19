Порядка 2,5 млн жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ с начала года

Жители Московской области могут бесплатно и анонимно сдать анализ на наличие ВИЧ-инфекции. Пройти исследование можно в кабинетах тестирования на ВИЧ в поликлинике, в центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также в рамках выездных акций, которые регулярно проводит центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Каждому необходимо знать свой ВИЧ-статус. Это важно не только для собственной безопасности, но и для здоровья близких. Диагностика ВИЧ-инфекции — процесс быстрый и безболезненный. С начала года анализ на ВИЧ в Подмосковье прошли почти 2,5 млн человек. Это на 52,6 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом Московской области располагается по адресу: московская область, г. Котельники, мкр Силикат, 41а. Подробную информацию о ВИЧ/СПИДе можно найти на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.