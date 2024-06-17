Порядка 2 тыс человек приняли участие в акции «Проверь здоровье в парке»

В минувшие выходные в Московской области прошла акция «Проверь здоровье в парке». Акция проводилась в 37 парках Подмосковья: в Волоколамске, Кашире, Истре, Люберцах, Химках, Серпухове, Наро-Фоминске и других. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Региона.

«Мы видим, что такой формат пользуется спросом у жителей региона, особенно у людей, которые по каким-то причинам не могут посетить поликлинику в будние дни. Всего в эти выходные свое здоровье в парках Московской области проверили 704 человека, а с начала лета уже почти 2 тыс.», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.



При выявлении патологий пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику.

Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.