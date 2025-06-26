Порядка 170 мам получили наборы «Я родился в Подмосковье» в Ленинском округе с начала года

За первое полугодие 2025 года 167 женщин, ставших мамами в Видновском перинатальном центре, получили подарочные наборы «Я родился в Подмосковье». Еще порядка 2,2 тысяч молодых мам сделали выбор в пользу выплаты в размере 20 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«В подарочном наборе собрано всё самое необходимое в первые месяцы жизни малыша. С 2025 года подарок для новорожденного обновлен и дополнен. Теперь в него входят более 50 наименований необходимых принадлежностей: детская косметика и средства гигиены, одноразовые пеленки, подгузники, полотенце, бутылочки, подогреватель детского питания, детское постельное белье, игрушки для младенцев, предметы для ухода за крохой — специальные ножницы, ватные палочки, электронный термометр и многое другое. Также в наборе есть детская одежда трех размеров и теплый комбинезон-трансформер от рождения до года. Вся одежда — в бежевых тонах, поэтому подойдет как мальчикам, так и девочкам», — прокомментировали в ВПЦ.

Уточняется, что все принадлежности уложены в подарочный бокс с поздравлением от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Наборы «Я родился в Подмосковье» выдают в роддомах и перинатальных центрах региона с 2019 года. При рождении двух и более детей подарки положены каждому малышу. Альтернативным вариантом может стать денежная компенсация в размере 20 000 рублей. Такая мера поддержки предусмотрена для граждан России, родивших ребенка в Подмосковье и зарегистрировавших его в одном из органов ЗАГС Московской области.

«Я выбрала подарочный набор, потому что в его составе действительно есть все, что только может понадобится. Я могу полностью посвятить себя уходу за малышом, а не ходить по магазинам и не тратить время на выбор нужных вещей. К тому же, если все это покупать самой, то выйдет точно дороже, чем 20 тысяч рублей. Считаю, что взять набор — удобное и практичное решение», — поделилась Евгения, ставшая мамой в Видновском перинатальном центре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.