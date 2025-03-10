Порядка 1,7 тыс детей осмотрели специалисты НИКИ детства Подмосковья с января

Мобильный комплекс научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) регулярно выезжает в населенные пункты Подмосковья для проведения осмотров детей. С начала этого года состоялось уже 22 выезда, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В ходе выездов мобильного комплекса бригады врачей осматривают и консультируют маленьких пациентов в том числе с тяжелыми патологиями. Всего с начала этого года было осмотрено почти 1,7 тыс. детей, из которых 29 были направлены в многопрофильный стационар НИКИ детства», — сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Выездная бригада состоит из невролога, пульмонолога, аллерголога, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, нефролога, врача ультразвуковой диагностики. Передвижной мобильный комплекс оснащен современной медицинской техникой, клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии, УЗИ экспертного класса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.