Порядка 11 тыс исследований выполнено на компьютерном томографе в Дубне

В рентгенологическом отделении Дубненской больницы пациенты могут пройти компьютерную томографию не только в будние дни, но и в выходные. С начала года порядка 11 тыс. исследований, в том числе с контрастом, было выполнено на компьютерном томографе в городской больнице, сообщает пресс-служба администрации горокруга Дубна.

На современном оборудовании проводятся исследования органов грудной клетки, опорно-двигательного аппарата, органов брюшной полости, органов малого таза, сосудов головного мозга. Диагностика позволяет точно выявить различные патологии, такие как: нарушения мозгового кровообращения, тромбозы, злокачественные и доброкачественные новообразования, травмы различных структур. Плановые исследования проводятся по полису ОМС, при направлении от лечащего врача.

«Жители получают возможность пройти важное обследование как в плановом порядке, так и экстренно. Своевременная диагностика помогает в короткие сроки выявить заболевание и начать лечение. Благодаря имеющемуся цифровому контуру в больнице: МРТ, КТ, Рентген выполняется весь спектр исследований в одном месте. Жители получают помощь рядом с местом проживания», — сказал заведующий рентгенологическим отделением Дубненской больницы Алексей Рахманов.

Современное медицинское оборудование поступает благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и программе модернизации первичного звена. Не так давно в поликлиники больницы были поставлены новый флюорограф, маммограф и рентген.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.