Помочь людям: врач рассказала о правилах донорства в России

Трансфузиолог Левашова: возрастных ограничений для доноров в РФ нет

Врач-трансфузиолог, заведующая отделением клинической, производственной трансфузиологии и гравитационной хирургии крови Городской клинической больницы имени Буянова Альфия Левашова заявила, что в России нет ограничений по возрасту для потенциальных доноров, но пенсионеры редко сдают кровь: для этого нужно иметь крепкое здоровье, сообщает «Вечерняя Москва».

«Сначала человек проходит регистрацию. Если вы раньше сдавали кровь, то информация о вас хранится в единой базе доноров. Затем сдает предварительный анализ на уровень гемоглобина и первичное определение группы крови и резус-фактора», — рассказала доктор.

По ее словам, определение группы крови и резус-фактора производят каждый раз во избежание ошибок и человеческого фактора.

Затем потенциальный донор должен пройти медицинский осмотр и ответить на вопросы врача о состоянии здоровья и противопоказаниях.

В России 21 апреля отмечается День донора. Люди, помогающие собственной кровью, получают от общества и государства привилегии и благодарность.