Врач-ортодонт назвала показания к имплантации зубов

«Имплантация избавляет пациента от необходимости обтачивать здоровые зубы под мостовидный протез и от неудобства съемных конструкций. Имплант вживляется в кость и со временем прочно с ней срастается, становясь надежной опорой для постоянной коронки», — объяснила Барагунова.

Она подчеркнула, что имплантация показана при отсутствии одного или нескольких зубов. Такая потеря может привести к смещению соседних зубов, нарушению прикуса и неравномерному распределению жевательной нагрузки. Установка импланта позволяет избежать этих осложнений и восстановить функцию зубного ряда без ущерба для здоровых зубов.

По словам специалиста, другим важным показанием является полное отсутствие зубов на одной или обеих челюстях. В этом случае имплантация дает возможность отказаться от съемных протезов и перейти к более удобной и стабильной конструкции. Также имплантация рекомендована пациентам, которые не переносят материалы, используемые в традиционных съемных протезах, например, при наличии аллергических реакций.

Выбор конкретного метода имплантации зависит от клинической ситуации, состояния костной ткани и пожеланий пациента. Имплантация может проводиться по классической двухэтапной схеме, когда установка коронки происходит после приживления импланта, либо по одноэтапной методике — с немедленной фиксацией временной коронки. При недостатке костной ткани применяется базальная имплантация, при которой искусственный корень фиксируется в более глубоких и плотных слоях кости.

Несмотря на эффективность имплантации, у процедуры есть противопоказания. К абсолютным относятся заболевания, связанные с нарушением свертываемости крови, тяжелые аутоиммунные заболевания, онкология и плохо контролируемый сахарный диабет. К относительным — декомпенсированный диабет, воспалительные заболевания полости рта, гайморит, железодефицитная анемия, а также возраст до 18 лет, беременность и период грудного вскармливания.

Врач отметила, что отдельное внимание специалист рекомендует уделять прикусу. Нередко встречаются клинические случаи, когда установка импланта невозможна без предварительной коррекции прикуса. Например, при скученности зубов, нарушении смыкания челюстей или выраженной асимметрии зубного ряда имплантация может быть затруднена или даже противопоказана. В таких случаях пациенту сначала необходимо пройти курс ортодонтического лечения, чтобы подготовить полость рта к безопасной и эффективной установке имплантов.

«Состояние прикуса играет ключевую роль в планировании имплантации. Если его не учитывать, есть риск перегрузки импланта, его расшатывания или даже потери. Поэтому грамотная диагностика и, при необходимости, ортодонтическая подготовка — важный этап в этом процессе», — заключила Барагунова.