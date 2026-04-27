Полицейские Раменского округа пополнили банк крови на 8,5 литров

Для сотрудников раменской полиции участие в Дне донора стало важной корпоративной традицией. 27 апреля, в ходе очередной акции, организованной совместно с выездной бригадой Московского областного центра крови, 19 правоохранителей сдали по 450 мл крови, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ежедневно сталкиваясь с рисками, полицейские понимают, насколько критически важным может быть наличие необходимых компонентов крови для спасения жизни в экстренных ситуациях. Благодаря спортивной подготовке и вниманию к своему физическому состоянию, показатели здоровья у таких доноров традиционно высокие, что делает их биоматериал особенно ценным.

Сдавать кровь рекомендовано до пяти раз в год для мужчин и четырех для женщин. Регулярная донация способствует обновлению клеток организма и укреплению иммунной системы. Кроме того, это дает возможность постоянно контролировать состояние здоровья благодаря обязательным медицинским осмотрам и анализам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что за последний год в Подмосковье детская смертность снизилась на 25-26%.

«Мы гордимся теми врачами, той инфраструктурой, которая дает вот такой результат», — сказал Воробьев.