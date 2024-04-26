Поликлиники и женские консультации Люберец переходят на праздничный режим работы

С 28 апреля женские консультации и детские поликлиники Московского областного центра охраны материнства и детства в городском округе Люберцы переходят на праздничный режим работы, сообщается на сайте администрации городского округа.

В детских поликлиниках 28 апреля, 1, 9 и 12 мая — выходной день, 29, 30 апреля, 10, 11 мая — работа по графику выходного дня с 9:00 до 15:00, неотложная помощь на дому — ежедневно с 8:00 до 16:00.

В женских консультациях 28 апреля, 1, 9 и 12 мая — выходной день, 29, 30 апреля, 10, 11 мая — работа по графику выходного дня с 9:00 до 15:00.

Родильный дом и детская больница работают круглосуточно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.