Поликлиники и больницы Москвы получили свыше 2 млн упаковок лекарств по офсетам

Больницам и поликлиникам столицы по офсетным контрактам поставили более 2,4 млн упаковок лекарств. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«По условиям таких соглашений инвесторы локализуют производства в столице, а город гарантирует закупку части их продукции. Почти половина заключенных в Москве офсетов приходится на фармацевтическую отрасль», — отметил Собянин.

Он уточнил, что по 3 договорам уже поставляют препараты.

В основном это нейролептики, антидепрессанты, анальгезирующие, антибактериальные и противоглаукомные препараты, лекарства для лечения аутоиммунных, эндокринных, кардиологических и онкологических заболеваний.

Большинство компаний, с которыми заключили офсетные контракты, работают на территории ОЭЗ «Технополис Москва».

«Р-Фарм» заключил с правительством Москвы три офсетных контракта на производство и поставку лекарственных препаратов против социально значимых заболеваний — онкологических, аутоиммунных, ревматологических, неврологических и ряда других. Механизм офсетов позволяет обеспечить бесперебойные поставки востребованных препаратов по сниженной цене. Для нас, как для производителя, это возможность получить долгосрочный спрос на продукцию и развивать производственные мощности», — рассказал директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм» Александр Быков.

Он добавил, что в том числе благодаря поддержке города в 2023 году на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва» был открыт фармацевтический завод «Р-Опра», мощность которого составляет более 800 млн единиц продукции в год.

Как сообщили в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, почти 80% от общего числа российских офсетов заключены в столице — сегодня их 22.