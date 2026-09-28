Поликлиника Звенигорода начала проводить маммографию во второй половине дня

Поликлиника Звенигорода, филиал Одинцовской областной больницы, изменила график работы маммографа: теперь обследование доступно и во второй половине дня, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

График работы маммографа расширили в рамках региональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. Теперь женщины могут пройти обследование не только утром, но и во второй половине дня, совместив визит в поликлинику с работой.

Маммография позволяет обнаружить новообразование за два-три года до того, как его можно будет выявить при ощупывании. При выявлении рака молочной железы на I–II стадии шансы на полное выздоровление достигают 95–98%. Исследование занимает около 10 минут и не требует подготовки. Ранняя диагностика рака молочной железы — один из приоритетов национального проекта «Здравоохранение».

Записаться на маммографию можно через гинеколога или терапевта. Обследование доступно женщинам старше 40 лет, прикрепленным к Одинцовской областной больнице, если они не проходили маммографию ранее или проходили ее более года назад. Адрес поликлиники: Московская область, Одинцовский г. о., Звенигород, ул. Герцена, д. 13.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.