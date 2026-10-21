Поликлиника в Подольске получила четыре аппарата для эндоскопии
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Подольск
Поликлиника Подольской областной клинической больницы на улице Литейной получила в 2026 году два видеогастроскопа и два видеоколоноскопа для диагностики заболеваний желудка и кишечника, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Новые видеогастроскопы и видеоколоноскопы позволяют врачам детально обследовать желудок и кишечник, замечать даже небольшие изменения и выявлять заболевания на ранних стадиях.
Оборудование в Подмосковье обновляют при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В 2026 году 40 медицинских организаций региона получили в общей сложности 231 единицу эндоскопического оборудования.
«Продолжаем создавать условия, чтобы подольчане могли проходить необходимые обследования и получать качественную медицинскую помощь», — прокомментировал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.
«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.