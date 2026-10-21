Поликлиника в Подольске получила четыре аппарата для эндоскопии

Поликлиника Подольской областной клинической больницы на улице Литейной получила в 2026 году два видеогастроскопа и два видеоколоноскопа для диагностики заболеваний желудка и кишечника, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новые видеогастроскопы и видеоколоноскопы позволяют врачам детально обследовать желудок и кишечник, замечать даже небольшие изменения и выявлять заболевания на ранних стадиях.

Оборудование в Подмосковье обновляют при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В 2026 году 40 медицинских организаций региона получили в общей сложности 231 единицу эндоскопического оборудования.

«Продолжаем создавать условия, чтобы подольчане могли проходить необходимые обследования и получать качественную медицинскую помощь», — прокомментировал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.