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Поликлиника в Лосино-Петровском примет первых пациентов в 2025 году

В микрорайоне Лукино-Варино поселка Свердловский городского округа Лосино-Петровский продолжаются работы по строительству новой поликлиники на 320 мест в смену. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Новое медицинское учреждение возводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Работы идут по государственной программе за счет средств бюджета.

Трехэтажное здание общей площадью порядка 6 тыс. кв. м рассчитано на прием 320 человек в смену (270 взрослых и 50 детей). Предусмотрено размещение педиатрического и терапевтического отделений, клинико-диагностической лаборатории, отделения функциональной диагностики, неотложной медицинской помощи и других. Новое поликлиническое учреждение будет оснащено современным оборудованием.

Своих первых пациентов поликлиника примет в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.