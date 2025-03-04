Поликлиника № 2 в подмосковном Тучково начала работать после ремонта

Поликлиника № 2 в Тучково возобновила свою работу после текущего ремонта. В ходе него проведены: благоустройство стен, пола, потолка, замена дверных блоков, ремонт инженерных систем, замена сантехоборудования, электромонтажные работы с заменой светильников и оборудования и другое, сообщает пресс-служба администрации Рузского округа.

«В настоящее время на 1 этаже лечебной части размещены и функционируют кабинеты гинекологов с процедурным кабинетом и малой операционной, а также кабинет приема врача-терапевта участкового. Размещение физиотерапевтического кабинета, дневного стационара и процедурного кабинета планируется в стационаре п. Тучково в одном месте после высвобождения для этого площадей», — рассказывает исполняющий обязанности главного врача Рузской больницы Дмитрий Таганов.

Запись на прием к врачам осуществляется через портал «Здоровье», по номеру 122 или +7 (968) 675-94-09, а также через чат-бота Дениса.

При возникновении вопросов или для уточнения информации можно обратиться на горячую линию главного врача: 8 (498) 602-03-59 (доб. 18 058) или на внутреннюю горячую линию: +7 (968) 675-94-09.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.