Поликлиника на 750 посещений будет открыта в Ленинском округе

Поликлиника для детей и взрослых на 750 посещений в смену откроется в 2025 году вблизи Сапроново в Ленинском округе. Строительство идет в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и государственной программы Московской области. На сегодняшний день объект готов почти на 20%. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава муниципалитета Станислав Каторов проверили строительство поликлиники. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Для Ленинского округа это знаковый объект, учитывая нехватку медучреждений. Жители часто говорят нам об этом. Эта поликлиника должна полностью закрыть существующую потребность населения как в доступности медпомощи, так и в качестве оснащения. Она будет соответствовать всем необходимым стандартам, принятым в Подмосковье», — приводятся в сообщении слова Игоря Брынцалова.

Он добавил, что правительство региона и администрация муниципалитета работают в постоянном взаимодействии, чтобы социально значимый объект был сдан вовремя или даже с опережением срока.

«Поликлиника будет полностью оснащена всем необходимым тяжелым оборудованием — КТ, МРТ, флюорограф, маммограф и другое. В штате будут работать специалисты по данным видам исследований. Всего в коллективе будет более 200 человек, включая врачей и средний медперсонал. У нас уже есть свыше 90 заявок от потенциальных кандидатов. Будем проводить работу по привлечению наиболее квалифицированных кадров», — приводятся в сообщении слова главного врача Видновской клинической больницы Бутая Бутаева.

Сообщается, что на сегодняшний день на объекте задействованы 95 рабочих и 7 единиц техники. Завершены работы по установке свай и монолитные работы. Ведется устройство наружных стен и внутренних перегородок, монтаж инженерных систем, также приступили к кровельным работам.

«Сейчас в городе функционируют две взрослые поликлиники — на улице Заводской и в «Зеленых аллеях», и одна детская. Муниципалитет быстро развивается, и они работают с превышением нагрузки. Строящееся учреждение будет востребовано у жителей новых микрорайонов Видного», — уточнил Станислав Каторов.

Он добавил, что еще одну большую поликлинику — на 1 000 посещений в смену — в Ленинском округе строят по инвестконтракту. Она будет открыта в ЖК «Пригород Лесное» также в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.