Полезное мороженое — миф: врач объяснила, как не купить «сахарный лед»

Врач Кашух: фруктовый лед чаще всего не изготавливают из натурального фрукта

Абсолютно вредного мороженого не существует, но некоторые виды — это почти чистый сахар и ароматизаторы, сообщила РИАМО гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Выбирая мороженое, имеет смысл обратить внимание на состав. Желательно, чтобы на первом месте стояли молоко или сливки. В нем также могут быть яйца, какао, сахар, натуральная ваниль. Предпочтение стоит отдавать десертам, приготовленным на основе животных жиров, а не растительных аналогов. В целом, чем короче список ингредиентов, тем лучше», – сказала Кашух.

Она добавила, что для того, чтобы сделать мороженое менее калорийным, в него добавляют некалорийные сахарозаменители. Есть также безлактозное мороженое для тех, у кого непереносимость молока.

«Не стоит поддаваться иллюзии, что фруктовый лед приготовлен из натурального фрукта. Чаще всего такие дешевые сорта мороженого делают из воды, сахарного сиропа с добавлением вкусовых добавок», – предупредила врач.

Кашух уточнила, что можно приготовить мороженое дома самостоятельно — в сети много доступных рецептов с понятными и простыми ингредиентами.

24 января отмечается Международный день эскимо. В этот день в 1922 году Христиан Нельсон, владелец магазина сладостей, расположенном в городе Онава, в американском штате Айова, получил свой патент на эскимо.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.