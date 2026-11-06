Покрылась темной сыпью и язвами: антибиотик вызвал у россиянки опасный синдром

Обычное недомогание обернулось для 31-летней гражданки России, проживающей в Казахстане, тяжелейшей борьбой за выживание. Из-за токсического эпидермального некролиза, известного в медицине как синдром Лайелла, ее тело превратилось в сплошную кровоточащую рану.

Первые признаки недуга проявились в середине октября в виде банального першения в горле. Однако спустя трое суток температура взлетела почти до 40 градусов, началась сильная лихорадка, а живот покрылся высыпаниями.

Приехавшие на вызов медики скорой помощи приняли симптоматику за обычную корь, велели пациентке соблюдать домашний режим и принимать противовирусные препараты. Вскоре по всему телу вздулись сочащиеся волдыри, женщина потеряла возможность глотать, и повторный экипаж скорой, заподозрив скарлатину либо энтеровирусную инфекцию, доставил ее в инфекционный стационар.

Лишь после подробного выяснения анамнеза врачи осознали, что имеют дело со смертельно опасным некролизом. Они перевели пациентку в реанимацию медицинского центра в Калкамане.

Трое суток в реанимационном блоке превратились для женщины в непрекращающуюся пытку. Пальцы и ступни раздулись от скопившейся жидкости, лишив ее возможности стоять. Рот и губы представляли собой сплошное кровавое месиво, а носоглотка забилась язвами, из-за чего дышать приходилось с огромным трудом. Питание на протяжении 5 дней подавали шприцем через зонд.

Утром и вечером врачи откачивали вещество из пузырей и обрабатывали поврежденную кожу синим антисептиком, заставляя пациентку кричать от нестерпимой боли. Всю первую неделю клиническая картина продолжала ухудшаться, вопреки положительным сдвигам в анализах.

Сейчас пострадавшую перевели в палату другого отделения, где она находится под непрерывным присмотром врачей уже около 2 недель. Глаза женщины покрылись гноем и настолько воспалены, что разомкнуть веки удается лишь через резкую боль, поэтому передвигается она на каталке, а тексты для соцсетей надиктовывает родным.

Медики медленно стабилизируют показатели крови и с осторожностью вводят препараты, опасаясь спровоцировать новую волну отслоения эпидермиса. Девушка благодарит неравнодушных за финансовую помощь на предстоящую реабилитацию.

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