Похоже на депрессию: названы необычные симптомы проблем с щитовидной железой

Врач Пашаева: симптомы депрессии могут указать на проблемы с щитовидной железой

Врач-эндокринолог Invitro Шалала Пашаева предупредила, что некоторые симптомы, похожие на депрессию, могут сигнализировать о проблемах с щитовидной железой, сообщает Постньюс .

Гипотиреоз (снижение функции щитовидки) приводит к чувству усталости, апатии, плохому настроению, сонливости и т. д. Эти симптомы легко спутать с депрессией. Также человека может настигнуть набор веса, сухость кожи, выпадение волос, запор и пониженное сердцебиение. Среди женщин часто распространено нарушение менструального цикла.

Гипертиреоз, напротив, приводит к тревожности, раздражительности, проблемам со сном. Также часто проявляется чувство тахикардии, повышенного давления и «внутренней дрожи».

Врач предупредила, что эти недуги связаны с тиреотропным гормоном (ТТГ) — регулятором щитовидки. Гипотиреоз возникает при повышенных значениях, когда собственные гормоны железы (тироксин и трийодтиронин) вырабатываются в меньших количествах. А гипертиреоз возникает при маленьком количестве ТТГ в крови, когда железа работает интенсивнее нормы.

В заключение Пашаева рекомендовала обращаться за помощью к эндокринологу при обнаружении эмоциональных проблем, чтобы исключить возможность недуга из-за гормонов.