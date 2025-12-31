Поджелудочную надо спасать: как улучшить состояние при переедании

Праздничные застолья нередко заканчиваются ощущением переполненного желудка и тяжести. О том, как правильно помочь организму после переедания и каких действий лучше избегать, РИАМО сообщила врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.

Специалист подчеркнула, что в подобной ситуации важно не прибегать к опасным методам. В частности, она предостерегла от попыток искусственно вызвать рвоту — такой подход не только не решает проблему, но и может навредить здоровью.

Как пояснила Устинова, при выраженном чувстве тяжести после обильного приема пищи допустимо принять несколько таблеток панкреатических ферментов. Они помогают поджелудочной железе справиться с повышенной нагрузкой и ускоряют процесс переваривания пищи.

Еще один полезный совет — не принимать горизонтальное положение сразу после застолья. По словам врача, лучше немного подвигаться: спокойно походить по комнате или квартире. Такая умеренная активность способствует запуску перистальтики желудка и кишечника, благодаря чему пища переваривается быстрее и дискомфорт уменьшается.

При этом специалист отметила, что речь не идет об интенсивных физических нагрузках или быстрой ходьбе. Достаточно двигаться в комфортном, спокойном темпе, чтобы помочь организму восстановиться.

