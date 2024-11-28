Подведены итоги по оснащению МОЦОМД медицинским оборудованием в этом году

При поддержке правительства Московской области Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) постоянно дооснащается современным оборудованием. В 2024 году в МОЦОМДе запланирована поставка 98 единиц медицинского оборудования, на сегодняшний день уже поступило 82 единицы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Медоборудование приобретается в рамках госпрограммы, открывая новые возможности в лечении и восстановлении пациентов центра. Программа поддерживается губернаторским инициативным проектом «Здравоохранение Подмосковья на 2024–2027 гг.»

«Это кювезы для новорожденных и недоношенных детей, транспортный инкубатор, оснащенный портативным аппаратом ИВЛ. Кроме того, был внедрен передвижной ультразвуковой аппарат для исследований новорожденных с доплерометрическим блоком. В детскую больницу поступило 40 функциональных электрических кроватей и системы обогрева, что значительно улучшает условия лечения маленьких пациентов. Уникальный общехирургический рентгеноконтрастный стол, обеспечивающий медицинскую визуализацию во время операции, позволяет проводить рентгеноскопию в операционной без перекладывания пациента», — прокомментировала главный врач МОЦОМДа, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Татьяна Мельник.

Завершение года ознаменуется поступлением медицинских тележек для перевозки пациентов, видеоколоноскопа, операционных столов и светильников, современного оборудования для эндовидеохирургии, ксеноновой бактерицидной установки для экстренной дезинфекции воздуха.

Продолжающаяся модернизация медицинского оборудования в МОЦОМДе также включает в себя обучение персонала новым технологиям и методам работы. Врачи и медсестры проходят курсы повышения квалификации, что позволяет им эффективно использовать современное оборудование и повышать качество медицинского обслуживания.

Таким образом, систематическое обновление и дооснащение Центра охраны материнства и детства свидетельствует о приверженности к улучшению здоровья и качества жизни детей в Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.