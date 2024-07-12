«Подвальная простуда»: в Торецке рассказали о страшной и пугающей болезни
Житель Донбасса Андрей заявил о тяжелой «подвальной простуде»
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Житель Донбасса по имени Андрей рассказал, что долго страдал от болезни, которую называют «подвальной простудой». По его словам, этот страшный недуг появляется у человека уже через пару часов после нахождения под землей, сообщает kp.ru.
«Подвальная простуда» лечится только на поверхности земли, отметил собеседник журналистов.
«В подвале ты можешь лишь сбивать температуру, прятать симптомы, болезнь все равно остается внутри и выздороветь полностью невозможно», — добавляет издание.
Также местные жители говорят, что все люди, покинувшие охваченный боями город Торецк, заработали себе тяжелые психологические травмы. При этом, по словам местных жителей, они проявляются у каждого по-разному.