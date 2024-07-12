«Подвальная простуда»: в Торецке рассказали о страшной и пугающей болезни

Житель Донбасса по имени Андрей рассказал, что долго страдал от болезни, которую называют «подвальной простудой». По его словам, этот страшный недуг появляется у человека уже через пару часов после нахождения под землей, сообщает kp.ru .

«Подвальная простуда» лечится только на поверхности земли, отметил собеседник журналистов.

«В подвале ты можешь лишь сбивать температуру, прятать симптомы, болезнь все равно остается внутри и выздороветь полностью невозможно», — добавляет издание.

Также местные жители говорят, что все люди, покинувшие охваченный боями город Торецк, заработали себе тяжелые психологические травмы. При этом, по словам местных жителей, они проявляются у каждого по-разному.