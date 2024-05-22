Бывший главный санитарный врач РФ и академик РАН Геннадий Онищенко считает, что коронавирусный подштамм FLiRT появился в России еще в марте. По его словам, симптоматика новой разновидности инфекции совпадает с одним из его предшественников — Омикроном, сообщает Общественная Служба Новостей .

Для профилактики заражения россиянам следует избегать большого скопления людей и соблюдать правильное питание, отдыхать и следить за гигиеной рук. Эти правила особенно касаются пенсионеров и людей со слабым иммунитетом, указал Онищенко.

«FLiRT появился с марта и активно занимает свою нишу. <…> Находится под наблюдением, каких-то дополнительных мер вводить не требуется», — полагает академик.

Между тем директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пока нет необходимости менять состав российской вакцины «Спутник V» из-за распространения в стране FLiRT.