Подольский роддом усилил реанимацию новорожденных двумя врачами

Два опытных анестезиолога-реаниматолога и неонатолога приступили к работе в отделении реанимации новорожденных Подольского родильного дома. Специалисты будут заниматься выхаживанием детей в критических состояниях, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Два врача анестезиолога-реаниматолога и неонатолога с опытом работы приступили к работе в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных Подольского родильного дома. Их компетенции включают выхаживание детей, респираторную поддержку и ультразвуковую навигацию при сосудистых доступах.

Главный врач Подольского роддома Александр Скобенников отметил, что приход специалистов расширит возможности отделения по выхаживанию новорожденных. Это позволит внедрять современные протоколы интенсивной терапии и УЗИ-навигацию, а также повысить качество помощи детям в критических состояниях.

Сергей Пряхин работает в неонатальной реанимации с 2011 года. Он специализируется на ведении детей с экстремально низкой массой тела, всех видах респираторной поддержки, проведении эхокардиографии, нейросонографии, УЗИ легких и брюшной полости, а также сложных манипуляциях, включая пункции, дренажи и перитонеальный диализ.

Марина Басалкевич работает в медицине с 1993 года. Она прошла путь от детского хирурга и педиатра до заведующей отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных, руководила профильными подразделениями в Забайкальском краевом перинатальном центре и московских роддомах. Врач имеет опыт ведения послеоперационных пациентов и новорожденных в критических состояниях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.