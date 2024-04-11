Подольский гастроэнтеролог рассказал о вреде «неправильного» похудения

Подсчет калорий — действенный метод контроля веса. Рассчитав количество необходимой организму энергии, можно скорректировать питание, оздоровить организм и избавиться от лишнего веса.

Существуют специальные программы для подсчета калорий. Они помогут рассчитать индивидуальную дневную норму калорий с учетом роста, пола, возраста и фактического и желаемого веса.

«Неправильный подход к процессу похудения может иметь серьезные негативные последствия для здоровья: резкое снижение калорий приведет к потере не только жировой массы, но и мышечной. Это может снизить общий уровень метаболизма и ослабить организм. Кроме того, слишком строгие диеты и резкое снижение веса может повысить риск развития различных заболеваний, таких как анемия, остеопороз, нарушения менструального цикла у женщин, а также привести к дефициту важных питательных веществ», — предупреждает заведующий обособленным структурным подразделением № 3 Подольской областной клинической больницы, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Владимир Логинов.

Снижение массы тела требует дисциплины и усилий, но и терпения и здравомыслия — при правильном подходе процесс не навредит здоровью, а результат не заставит себя долго ждать.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.