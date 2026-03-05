Подольская больница проводит в субботу Единый день диспансеризации

В субботу, 7 марта, взрослые поликлиники Подольской областной клинической больницы приглашают пациентов на очередной Единый день диспансеризации. Мероприятие проводится с 8:00 до 12:00 во всех поликлинических отделениях больницы, кроме поликлиники на Бородинской, 22, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Пациенты смогут пройти первый этап диспансеризации, в который входят: анкетирование на предмет выявления рисков для здоровья, измерение роста, веса, объема талии и вычисление индекса массы тела, измерение артериального и внутриглазного давления, клинический анализ крови, электрокардиограмма, флюорография, маммография, анализ кала на скрытую кровь и консультация терапевта.

«Единый день диспансеризации — это возможность быстро и бесплатно проверить здоровье. Программа обследования включает в себя заполнение анкеты на выявление рисков для здоровья, антропометрические измерения и вычисление индекса массы тела, измерение артериального и внутриглазного давления, флюорографию, маммографию, ЭКГ, анализы — крови на глюкозу и холестерин, кала на скрытую кровь, консультацию терапевта.», — рассказала заведующая отделения функциональной диагностики, врач-кардиолог поликлиники обособленного структурного подразделения № 6 Подольской областной клинической больницы Елена Булгакова.

Предварительная запись не требуется. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Все исследования врачи рекомендуют проходить натощак.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.